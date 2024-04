Sakamoto: Moro se humilhou para Gilmar com medo da prisão

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) se humilhou para o ministro Gilmar Mendes com medo da prisão, uma vez que ele já é visto como um ex-senador em exercício, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta quinta-feira (4).

A verdade é a seguinte: Moro se humilhou a Gilmar Mendes com medo da prisão. Moro sabe que é um ex-senador em exercício, independentemente do resultado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode postergar a análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o que vai valer no final das contas.