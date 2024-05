Na última hora, Haddad impede injeção de R$ 2 bilhões no Perse

Na versão original, o Perse isentava de tributos empresas de 44 setores com algum tipo de ligação com eventos. Privava o Tesouro de uma coleta anual de cerca de R$ 13 bilhões. Sem uma correção de rumos, seriam drenados R$ 39 bilhões até 2026.

A Fazenda tentou limitar a isenção a 12 setores. Premido pelo risco da derrota, o governo absorveu 30. Isso inclui de hotéis a parques de diversões, de casas de espetáculos a cinemas, de bares a restaurantes, de produtoras de artes cênicas e espetáculos musicais a filmagem de festas.

Antes, as empresas usufruíam automaticamente da isenção. Farejou-se na Fazenda um ninho de fraudes e de lavagem de dinheiro de má origem. Agora, as empresas precisarão se habilitar junto à Receita Federal, que produzirá relatórios bimestrais listando os beneficiários e os valores do refresco tributário.

Aceitar o menor dos males é ainda escolher mal. Sem a persistência de Haddad, entretanto, os males viriam para pior.