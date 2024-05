Neta de ministro nazista publica foto com Eduardo Bolsonaro: 'Amigo'

O deputado brasileiro agradeceu. "Obrigado por todo o seu grande apoio à causa da democracia e da liberdade de expressão no Brasil. Deus abençoe você e Sven [marido da extremista]".

Eduardo Bolsonaro também fez uma publicação no Instagram com fotos ao lado da deputada e do marido dela. O deputado não cita o avô de Beatriz e escreve que "os tempos estranhos atuais no Brasil lembram o incêndio do Congresso alemão em 1933, que foi a desculpa usada por Hitler para perseguir seus opositores".

Em uma das fotos, Eduardo aparece ao lado de Sven segurando um vinho que leva o nome da família Bolsonaro.

Beatrix von Storch

Em julho de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro também posou para uma foto ao lado de Beatrix von Storch. Em mensagem publicada nas redes sociais, a parlamentar agradeceu a Bolsonaro "pela amistosa recepção" e disse ter ficado impressionada com a "clara compreensão dos problemas da Europa e dos desafios políticos do nosso tempo" que ele mostrou.