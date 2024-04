Lula nomeia candidato de Pacheco e de ala do PT para vaga no TST

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou para a vaga de ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho) o advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, que recebeu o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Enquanto Lula tenta desarmar a pauta bomba no Congresso Nacional, nomear um advogado indicado por Pacheco trilha um caminho de distensionamento na relação do governo com os parlamentares.

Gonçalves também recebeu o apoio de setores do PT e do advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas. Outra apoiadora decisiva da candidatura foi a ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Daniela Teixeira, nomeada por Lula no ano passado. Ela foi consultada por integrantes do governo sobre a cadeira no TST e deu depoimento favorável a Gonçalves.

No último dia 22, o TST encaminhou ao Palácio do Planalto uma lista tríplice que contava também com o advogado Adriano Costa Avelino, candidato encampado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL); e com a advogada Roseline Morais, que recebeu o apoio de setores da esquerda.