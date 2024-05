TSE cobra informações à Havan e adia julgamento de senador bolsonarista

A proposta foi submetida ao plenário, e apenas o ministro Raul Araújo votou contra. Com isso, o TSE deu 48h para que a Havan informe os prefixos de todas aeronaves da empresa de janeiro de 2022 a março de 2023. Estão incluídos na decisão todos os aviões com qualquer tipo de relação jurídica com a empresa (alugada, financiada etc) e que estivessem à disposição da empresa ou de seu dono, Luciano Hang, no período.

Em seguida, os aeroportos deverão informar os voos feitos por esses aviões e os passageiros transportados durante o período eleitoral. O TSE deu um prazo de 72h para o fornecimento desses dados.

O Ministério Público Eleitoral defendeu a cassação do parlamentar. Em manifestação no plenário do TSE, em 4 de abril, o MP Eleitoral entendeu que Seif usou de forma irregular o helicóptero da Havan para participar de diversos compromissos de campanha, na companhia de Hang.

O empresário colocou à disposição do candidato que apoiava toda a estrutura empresarial que, por óbvio, criou uma desigualdade fática evidente com relação aos demais candidatos.

Alexandre Espinosa, vice-procurador-geral eleitoral

A defesa de Seif, por sua vez, alegou que a ação não trazia provas das acusações.

Senador buscou interlocutores políticos junto ao tribunal. Um dos principais representantes do bolsonarismo e crítico de decisões de Moraes, Seif se mobilizou nos últimos dias junto a políticos para tentar convencer ministros do TSE de sua inocência e também baixou o tom de suas críticas ao Judiciário.