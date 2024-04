PGR pede apuração de supostas ameaças de Bivar a presidente do União Brasil

A reportagem entrou em contato com Bivar, mas não obteve retorno. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado. À época das denúncias de ameaças, ele disse que as acusações eram "ilações".

Bivar foi afastado da presidência do União Brasil

Ele é acusado de mandar incendiar a casa de Rueda. No mês passado, o deputado federal chegou a ser afastado temporariamente pela Executiva da sigla. Com isso, Rueda assumiu o comando do partido.

Bivar tentou adiar decisão. A reunião que definiu o afastamento foi marcada por pedidos de "questão de ordem" do deputado, que tentou impedir a participação de Rueda e sua irmã, Maria Emília de Rueda, tesoureira do partido.

O União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. Tem ainda sete senadores e quatro governadores.

Partido nasceu em 2021 e tem histórico de racha interno. Fruto da junção entre PSL e o DEM, o partido sempre foi comandado por Luciano Bivar (UB-PE), que fundou o PSL e já teve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como filiado.