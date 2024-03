União Brasil afasta Luciano Bivar da presidência do partido; Rueda assume

A Executiva do União Brasil decidiu hoje (20) afastar temporariamente o deputado e atual presidente do partido, Luciano Bivar. O vice-presidente, Antonio Rueda (PE), assume o comando da sigla.

O que aconteceu

Bivar ficou isolado. Foram 11 votos a favor do afastamento, 5 contra e uma abstenção. O deputado participou por vídeo da reunião. A decisão é resultado da representação assinada por parlamentares e governadores do partido para solicitar o afastamento do deputado da presidência da sigla e a expulsão com cancelamento da filiação.

Bivar tentou adiar decisão. A reunião que definiu o afastamento foi marcada por pedidos de "questão de ordem" do deputado, que tentou impedir a participação de Rueda e sua irmã, Maria Emília de Rueda, tesoureira do partido.