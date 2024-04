Fim de janela partidária muda secretários de Nunes e encolhe o PSDB em SP

MDB turbinado e trocas no PSOL e PSB

A debandada do PSDB fortaleceu o partido do prefeito. Além de quatro ex-tucanos, o partido de Nunes filiou Paulo Frange (ex-PTB) e Sidney Cruz (ex-Solidariedade).

Com as mudanças, o MDB se torna a maior bancada do Legislativo paulistano, com 10 vereadores. O PT aparece na vice-liderança, com 9 representantes. Em 2020, PSDB e PT elegeram as duas maiores bancadas, com 8 políticos cada partido.

Com a bancada maior e Nunes concorrendo à reeleição, o partido tentará turbinar o número de cadeiras na Câmara. Em 2020, o MDB elegeu apenas três vereadores nas eleições de 2020.

O PSOL, do pré-candidato Guilherme Boulos, recebeu filiados que eram do PSB, de Tabata Amaral — adversária na corrida pela prefeitura. Na última semana, Edinho Silva e Leonardo Grandini se tornaram psolistas — o evento de filiação contou com a presença de Boulos.

Adriano Santos, que era vereador pelo PSB, trocou de lado no início da janela partidária e se filiou ao PT — que apoia Boulos. Ao UOL ele disse que o PT está mais próximo do que ele acredita e de sua "ideologia política".