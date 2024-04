Vereadora troca Boulos por Tabata: 'Querem polarização onde não existe'

Boulos (30%) e Nunes (29%) estão empatados tecnicamente nas intenções de voto, segundo a última pesquisa Datafolha. Tabata aparece em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No PSOL há quatro anos, Jussara também integrou o MTST —berço político de Boulos. Ela se desvinculou do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em 2021, por discordar de posicionamentos internos. Em seu perfil na Câmara, a sua saída do movimento é justificada por "discordâncias em relação ao lugar de subordinação no qual mulheres pretas são colocadas diante de uma estrutura comandada por homens brancos".

Dentro do partido, a vereadora diz que manteve postura "independente". Com Erika Hilton eleita como deputada federal em 2022, ela assumiu a vaga de vereadora em São Paulo naquele ano. Mas o mais comum era ver outras vereadoras —como Luana Alves e Elaine do Quilombo Periférico— representando o partido nas discussões da Casa.

A política não é uma ciência exata e precisa ser mais humanizada.

Jussara Basso (PSB-SP), vereadora

Posições ideológicas

Outro vereador, Adriano Santos, fez praticamente o caminho inverso. Ele saiu do PSB e se filiou ao PT, que apoia a candidatura de Boulos. "Minha mudança aconteceu porque o PT está mais próximo do que eu acredito, da minha ideologia política", afirmou ao UOL.