Eleições em SP: Boulos se aproxima de empresariado, e Nunes, da periferia

No início do ano, a produtora de funk GR6 anunciou um acordo com a prefeitura para revitalizar quadras esportivas. A empresa produz músicos como o próprio MC Don Juan. "Vamos escolher 40 bairros para realizar esse projeto, cada bairro será 'apadrinhado' por um artista da GR6", escreveu a produtora nas redes sociais. A reportagem tentou contato com a empresa e o MC, mas não teve retorno — o espaço fica aberto.

A aproximação de Nunes com a periferia preocupa aliados de Boulos. Mas a pré-campanha do psolista diz que, em paralelo aos encontros com empresários, ele mantém laços e diálogo com as regiões mais distantes. Os aliados do pré-candidato acreditam que a presença do presidente Lula (PT) é um ativo importante para atrair o voto dos eleitores mais pobres — que, na avaliação deles, é um grupo que "se interessa pela eleição às vésperas do pleito".

Voto periférico deve ser alvo de intensa disputa entre os adversários. Segundo o Datafolha, Boulos se sai melhor que Nunes nos estratos de maior renda familiar (43% a 31% das intenções de voto na faixa de 5 a 10 salários mínimos e 41% a 17% na faixa superior a 10 salários). Entre as pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.824), o resultado se inverte, e o emedebista tem 30%, contra 24% do psolista.

Como a periferia votou em eleições passadas

Progressistas têm histórico melhor na periferia. O mapa eleitoral da capital paulista das últimas disputas mostra, por outro lado, um desempenho melhor dos candidatos conservadores nas regiões centrais. Foi assim em 2004, quando Marta perdeu para José Serra (PSDB); em 2008, quando a petista foi derrotada novamente por Gilberto Kassab (então DEM); e em 2012, quando Fernando Haddad (PT) venceu Serra.

Em 2016, João Doria venceu no primeiro turno em 56 das 58 zonas eleitorais da cidade. Ele perdeu em Parelheiros e Grajaú para Marta, à época filiada ao PMDB. Em 2020, Covas venceu Boulos em 50 zonas —o psolista se saiu melhor em regiões periféricas da zona leste, como São Mateus e Cidade Tiradentes, e na zona sul, em Campo Limpo, Parelheiros, Grajaú, Capão Redondo, Piraporinha e Valo Velho.