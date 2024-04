Flávio Bolsonaro diz que TSE foi parcial em 2022: 'A gente foi censurado'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou nesta segunda-feira (8) que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi parcial nas eleições presidenciais de 2022 e teria favorecido o então candidato Lula (PT).

O que aconteceu

O parlamentar argumentou que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) foi censurada. "A gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula na propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Não pode falar que o Lula é ex-presidiário, não pode falar que o governo do PT fez o que fez com a Petrobras, a gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores", reclamou. Declaração foi feita em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

O senador defendeu que o TSE foi "parcial". "O processo eleitoral todo não foi imparcial. Não foi equilibrado entre Lula e Bolsonaro", disse. Para ele, o Tribunal favoreceu a campanha de Lula. "O que o TSE fez antes, durante e depois das eleições ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro", defendeu.