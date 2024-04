Bolsonaristas criticam entrevista de Flávio Bolsonaro: 'Frouxonaro'

Bolsonaristas criticaram, nas redes sociais, a entrevista concedida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, na noite de ontem. Alguns o chamaram de "frouxonaro", principalmente pelo fato de ele declarar ser contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Flávio declarou ser contra destituição de Moraes. Após ser questionado por uma jornalista sobre o assunto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ser a favor do diálogo e que o pedido para o impeachment do ministro "não é o caminho certo". Para ele, o episódio com Musk é uma chance para o STF "voltar à normalidade", arquivar inquéritos como o das milícias digitais.

Reação turbulenta nas redes sociais. Bolsonaristas não gostaram muito da participação do senador no programa e, principalmente, de sua declaração contra a saída de Moraes do STF. Sobrou até para o irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que precisou ler muitas reclamações. (Veja reações abaixo)