Morou no Brasil e rompeu com esquerda: quem é o ativista que acusa Moraes

Premiado por conservadores

O Twitter Files Brazil é o capítulo mais recente de uma série de suspeitas divulgadas em 2022. Ele e outros ativistas tiveram acesso aos emails internos do X depois que o próprio Musk, dono do X, vazou os documentos assim que assumiu o controle do então Twitter.

A denúncia dizia que a rede social pré-Musk colaborava com governos ao atender pedidos para remover conteúdo e bloquear usuários conservadores.

Em novembro do ano passado, Shellenberger foi premiado por conservadores por esse trabalho. O prêmio foi concedido pela Fundação Dao Feng e Angela, cuja missão é "conservar as raízes da fé cristã; preservar os valores universais dados por Deus à humanidade; para inspirar irmãos crentes; e para restaurar o poder do amor".

Já o Twitter Files Brazil ganhou o noticiário na quarta-feira passada (3). Shellenberger fez uma sequência de publicações no X, É um conjunto de emails trocados por funcionários do antigo Twitter entre 2020 e 2022 reclamando de decisões da Justiça sobre a exclusão de conteúdos, como fake news sobre as urnas eletrônicas e ataques a ministros do STF.

Ao divulgar os emails, disse que "Alexandre de Moraes é um tirano". "E a única maneira de lidar com os tiranos é enfrentando-os. Cabe aos seus senadores enfrentar o tirano. E cabe ao povo do Brasil pressionar seus senadores para que façam isso." As decisões de Moraes que determinaram a desativação de contas foram tomadas nas investigações sobre milícias digitais e no inquérito das fake news — que investiga ações orquestradas nas redes para disseminar informações falsas na tentativa de minar as instituições e a democracia.