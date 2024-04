Eduardo Bolsonaro defende soltura de Chiquinho Brazão: 'Votação histórica'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu a soltura do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ).

O que aconteceu

Em viagem à Europa, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a votação de hoje seria histórica e que os parlamentares não poderiam atropelar a Constituição. Eduardo defendeu a liberdade do colega. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais