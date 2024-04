Reinaldo: Sob pretexto de prerrogativa, Eduardo dá um dane-se a Marielle

Reinaldo destacou que, em outros tempos, a atitude de Eduardo Bolsonaro seria um suicídio político.

Como você se organiza pra soltar um sujeito que todas as evidências apontam [a culpa]? É mentira que a prisão seja ilegal. Essa gente não dá a menor bola, ao contrário, usa a morte da Marielle pra 'fazer H' junto ao seu eleitorado. Olha a que estágio chegamos. E sob pretexto de conter o Alexandre (de Moraes), eu vou dizer que não vou prender. Há um movimento daqueles que dizem 'então vamos cassar'. A ideia é: a gente não prende- e aí tem um jeito malandro de não prender, porque essa gente também é covarde. Os covardes estão defendendo que, para ele ficar preso, tenha 257 votos 'sim'. É claro que o razoável seria, uma vez que um poder prendeu, que o outro, tendo a prerrogativa de soltar, tenha maioria para negar o que ele fez - ter 257 'não'. Embora a votação seja aberta, há um jeito de se esconder. É só não aparecer, só não dar quórum. Ainda que os progressistas apareçam, há chance, se não houver 257 votos, de ele sair da cadeia. Por 1 voto pode sair. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Queremos cassá-lo. Aí sim, pode virar uma maneira de protegê-lo. Tem uma votação que está em curso, sobre o foro especial. Se a proposta do Gilmar Mendes [ministro do STF] prosperasse, o Brazão, mesmo cassado, continuaria com foro no Supremo. Mas, [sem essa proposta] sendo cassado pode ir pra 1ª instância. Digamos que os 'Brazão' na sua paróquia sejam bastante influentes. Isso que os imbecis chamam de foro privilegiado, hoje, os parlamentares querem fugir como o diabo da cruz. Não só querem fugir do foro, como querem usar o homicídio para dar resposta ao Supremo. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O colunista disse que não há suicídio político, mas moral.

O Eduardo [Bolsonaro] e os outros estão dizendo: 'Estou nem aí pra Marielle, a gente é do tipo que rasga placa com o nome dela, a gente vai pra rede sustentar que ela era ligada ao narcotráfico. Nós somos essas pessoas más, não estamos nem aí. Ainda que se vá cassar Brazão depois e tirá-lo da prisão para dar recado ao Supremo, pode não ser um suicídio político, porque o eleitorado dessa gente quer isso. Moral é. Mas essa gente tem alguma moral que não seja a moral do esgoto? É espantoso, mas não surpreendente. De novo, Marielle servindo para mobilizar a extrema direita e contra a punição daqueles que estão envolvidos com sua morte. Não estão preocupados apenas com prerrogativas parlamentares, até porque o argumento é escancaradamente falso. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.