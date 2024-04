Se soltar Chiquinho Brazão, Câmara vai fortalecer milícias, diz deputada

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) disse UOL News desta quarta (10) que se a Câmara votar pela soltura de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) estará avalizando e fortalecendo a atuação das milícias no país. Ela lamentou que 25 parlamentares tenham votado hoje na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pela liberação do acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Num placar apertado, 39 deputados foram favoráveis à manutenção da prisão.

O caso chegou à CCJ logo depois da prisão dos irmãos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro [Rivaldo Barbosa], que ajudou na mentoria intelectual e obstrução de Justiça, mas houve pedido de vistas. Alertávamos que era para esfriar o acompanhamento da opinião pública. Duas semanas depois, ontem à noite, veio o movimento para soltar o Brazão. E aqui tem uma combinação perversa, de uma turma que defende as milícias, porque elas não existem sem o tentáculo do Estado - seja no Legislativo, de parlamentares que têm envolvimento com milícia, seja no Executivo, seja no Judiciário. Fernanda Melchionna, deputada federal