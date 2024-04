STF condena mais 15 pessoas por atos golpistas do 8/1; total chega a 188

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou mais 15 pessoas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao todo, a Suprema Corte já condenou 188 acusados.

O que aconteceu

A maioria do plenário acompanhou, em sessão virtual encerrada no último dia 8, o relator Alexandre de Moraes. O ministro entendeu que, ao pedir intervenção militar, o grupo do qual eles faziam parte tinha intenção de derrubar o governo eleito em 2022.

Penas variam. Treze réus receberam pena de 14 anos de prisão, e duas pessoas foram condenadas a 17 anos de prisão.