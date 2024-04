TCU atropelou área técnica em processo sobre acordo da Braskem em Maceió

A representação ao TCU é apenas uma das frentes que Renan moveu contra os acordos. Além de ter recolhido assinaturas para instalar uma CPI no Senado, o caso chegou à esfera judicial.

O governador Paulo Dantas (MDB), aliado de Renan, ingressou com uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no STF alegando que os acordos se referem a mais de um município, mas não envolveram o governo do estado nas negociações. O governo também vê irregularidades na questão de as propriedades dos imóveis desocupados ficarem com a companhia.

A Braskem e a prefeitura já apresentaram defesa, alegando, em síntese, que o STF não seria o foro de questionamento dos acordos. E, no mérito, a Braskem afirma que as obrigações previstas nos acordos homologados pela Justiça Federal de Alagoas são legais e constitucionais.

A relatora no STF é a ministra Cármen Lúcia. Não há previsão sobre quando o caso terá desfecho na corte.

O pano de fundo das batalhas no TCU e no STF é a política local e a disputa entre Renan e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), pela hegemonia no estado.

Ao fechar um acordo bilionário com a prefeitura - administrada pelo prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PL), aliado de Lira - e não com o governo de estado - comandado por aliado de Renan -, a Braskem atraiu os questionamentos do senador.