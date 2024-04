Ex-mulher acusa Aguinaldo Ribeiro de agressões; deputado nega

Parlamentar é acusado de "constante vigilância e manipulação". A ex-companheira de Aguinaldo diz que eles tinham uma vida de luxo enquanto estiveram juntos, mas que o deputado controlava completamente a vida dela. Em uma discussão, ele teria agarrado a ex-mulher pelos braços e a arremessado na cama.

Após a separação, a ex-mulher foi morar nos Estados Unidos com as filhas. Ela afirma que fez isso para sair do "ciclo de violência", mas Aguinaldo teria esvaziado as aplicações financeiras dela após a viagem, deixando-a numa situação de "repentina miséria".

Ainda segundo a ex, Aguinaldo usou dados dela para tirar titularidade de empresas que ela é dona. A representação contra o deputado diz que ele tentou simular a autorização da ex-mulher para modificar o quadro societário das companhias, o que configuraria crime de falsidade ideológica.

Advogados pedem medidas protetivas em favor da ex-companheira. A defesa quer que a Justiça impeça Aguinaldo de se comunicar ou se aproximar da ex-mulher. Além disso, os representantes legais pedem que ela e as filhas possam voltar para uma das casas que o casal tinha e que Aguinaldo banque despesas da família.

Aguinaldo Ribeiro nega agressões. Em nota enviada ao UOL, o deputado se disse "estarrecido" com as acusações. Diz que a petição traz "fatos inverídicos, fantasiosos e não comprovados" e afirma que o vazamento de informações do processo, que está sob segredo de Justiça, é criminoso. "Repudio veementemente as acusações de agressão, seja de qualquer natureza", completou o deputado.