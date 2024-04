Bancada Feminina na Câmara repudia fala de Ciro Gomes: 'Crime grave'

A Bancada Feminina da Câmara dos Deputados repudiou uma fala do ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) sobre a senadora Janaína Farias (PT-CE), suplente do ministro da Educação, Camilo Santana. Em uma entrevista, Ciro disse que a parlamentar prestou serviços de "harém" ao ministro, rival político dele no Ceará.

O que aconteceu

A bancada prestou solidariedade por meio da Secretaria da Mulher da Câmara, na quarta-feira (10). "O proferimento de tais palavras não consiste apenas na manifestação da cultura da misoginia que há no nosso país, confirmada pelo comportamento do ex-governador, configura também um crime grave contra a parlamentar ofendida e contra a democracia brasileira".

O documento divulgado pelas deputadas também relembra outras falas machistas de Ciro Gomes. "Diante dessas considerações, repudiamos com veemência a fala do ex-deputado e o desrespeito ao que está posto na Lei da Violência Política criada para prevenir e combater este tipo de comportamento".