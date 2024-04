Viagem aos EUA e desvios: a briga no Cidadania por fundo de R$ 87 milhões

Outro relatório, desta vez encaminhado ao partido, aponta suspeitas de irregularidades sob a gestão de Alex Manente como tesoureiro. Segundo documento assinado por integrantes do Conselho Fiscal, R$ 2,9 milhões foram gastos sem finalidade partidária, e R$ 691 mil, pagos a destinatários não identificados.

O grupo quer que as contas do Cidadania sob Manente sejam investigadas. "É esse relatório que ele [Manente] tem que explicar", disse o ex-tesoureiro Régis Cavalcante, atual secretário-geral do Cidadania.

Ao UOL, Manente —que é pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo (SP)— atribui as acusações a uma suposta retaliação por ele ter cortado gastos e afirma que agora as contas do partido estão em ordem.

Por sua vez, ele acusa o ex-deputado Cavalcante —tesoureiro do Cidadania entre 2002 e 2022— de gastar R$ 15,8 milhões do fundo partidário com "despesas não comprovadas". Segundo Manente, outros R$ 591 mil não tiveram a origem identificada. "Foi ele [Cavalcante] quem pagou. Não precisa buscar culpados."

O ex-deputado federal Roberto Freire, afastado no ano passado da presidência do partido após 30 anos no posto, disse ao UOL que a crise deflagrada por suspeitas de desvios foi um dos motivos que culminaram em sua saída. O afastamento também teve relação com o movimento de apoio a Lula —a maior parte defendeu a ida do Cidadania para a base do governo, enquanto Freire e Manente queriam a independência.