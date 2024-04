Reinaldo: A decisão do CNJ sobre juízes prova descaminhos da Lava Jato

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta segunda (15) que as decisões fruto da investigação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que mirou a 13ª Vara Federal de Curitiba e o Tribunal Regional Federal da quarta região (TRF-4) expõem com enorme gravidade o que ocorreu na Lava Jato. O CNJ determinou hoje o afastamento da juíza Federal Gabriela Hardt, que foi substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara, e outros três magistrados que atuaram no TRF-4 por irregularidades na maior operação de combate à corrupção do país.

Não estou acusando ninguém de roubar nada, mas a investigação que está em curso diz respeito à má utilização e emprego de dinheiro público. No caso da juíza Gabriela Hardt, estamos falando de uma multa de R$ 2,5 bilhões que a Petrobras devia nos Estados Unidos e fez um acordo com o Ministério Público pra pagá-la no Brasil: R$ 1,250 bilhão serviria para criar uma fundação de combate à corrupção, com sede em Curitiba. Ela endossou isso e Dallagnol [ex-procurador da Lava Jato] desenhou o projeto. E R$ 1,250 bilhão ficaria reservado para a reparação de acionistas minoritários, numa ação que tinha até advogado estabelecido já. Quem brecou esse acordo, dizendo não tem validade, foi Alexandre [de Moraes, ministro do STF]. A Lava Jato não teria controle, mas teria assento. E quem ajudou a pensar foi a Transparência Internacional, aquela que faz ranking de corrupção. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou o mau uso do dinheiro da Petrobras e cobrou apurações sobre o papel do ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União-PR) nessa história.