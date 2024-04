Governo Lula exonera primo de Lira de cargo no Incra de Alagoas

O Governo Federal exonerou hoje Wilson César de Lira Santos, primo de Arthur Lira (PP-AL), do cargo de Superintendente Regional do Incra de Alagoas. A exoneração ocorre após uma sequência de trocas de farpas entre o governo e o presidente da Câmara.

O que aconteceu

Decisão foi publicada em portaria na manhã de hoje. Documento foi assinado pelo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, César Fernando Schiavon Aldrighi.

Primo de Lira ocupava cargo no Incra desde 2017. Antes disso, ele teve cargos em secretarias de Maceió e no município de Coruripe (AL), segundo informações do currículo público dele.A nomeação foi feita durante o governo Temer e mantida durante todo o governo Bolsonaro e primeiro ano de Lula.