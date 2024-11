Bolsonaro e suspeitos de planejar golpe podem responder por 5 crimes

O ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Netto e os cinco presos pela Polícia Federal suspeitos de planejar um golpe de Estado e a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes podem responder por cinco crimes.

O que aconteceu

Para Moraes, PF comprovou materialidade e fortes indícios de autoria de tipos penais. Segundo a decisão do ministro, que teve o sigilo retirado, as investigações sugerem crimes como "tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e de associação criminosa".

Bolsonaro, militares e um policial federal podem responder por esses e outros crimes. O UOL ouviu advogados criminalistas que afirmam que os envolvidos na trama golpista e no plano de assassinatos podem ser responsabilizados também por peculato de uso (caso se comprove o desvio e utilização ilegal de armamento e veículos militares) e tentativa de homicídio.