Caso Marielle: firmas imobiliárias pagaram R$ 3,3 mi a mulher de delegado

Empresas controladas pela gestora de ativos Brookfield transferiram pelo menos R$ 3,3 milhões a contas de uma empresa da advogada Érika Andrade de Almeida Araújo, mulher do delegado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista dela, Anderson Gomes.

As informações foram apuradas pela Polícia Federal com base em dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e constam do relatório final do inquérito que investigou o crime. Segundo a PF, a consultoria Armis, que está em nome de Érika, era um meio para dissimular pagamentos destinados ao delegado.

Rivaldo Barbosa era chefe da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época do assassinato - dez dias depois do crime, foi promovido a chefe de polícia. Segundo a PF, Rivaldo recebeu R$ 400 mil para garantir a impunidade dos suspeitos de serem os mandantes - os irmãos Domingos Brazão, conselheiro no TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio), e Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil do Rio de Janeiro. Os três estão presos preventivamente desde 24 de março.