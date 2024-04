Moraes brinca com si mesmo por ser calvo: 'Vou me processar por bullying'

Durante sessão no Supremo Tribunal Federal na tarde de ontem, o ministro Alexandre de Moraes fez uma piada com a própria calvície.

O que aconteceu

"Não sou especialista em cabelo", brinca Moraes. Os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes falavam sobre "véus muçulmanos", discutindo sobre o quanto do rosto deixavam visível. Após Barroso dizer que alguns mostravam até "um princípio de cabelo", Moraes, que é calvo, brincou que "não é especialista nem em cabelo, nem em véus".

Ministros tomaram parte na piada. Em seguida, o ministro Kassio Nunes Marques diz que Moraes "fez bullying com ele mesmo", o que respondeu com humor: "Vou me processar por bullying".