PF mira suspeita de desvio de emendas em prefeitura de irmã de ministro

Auditoria da CGU constatou possível conluio entre empresário e servidor de Vitorino Freire. A análise do órgão encontrou indícios de que grande parte das emendas foi direcionada a um contrato de fornecimento de mão de obra médica para frustrar o "caráter competitivo de certame", e promover "fraude contratual e superfaturamento".

A PF diz que a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 4.566.983,99. Também foram determinadas a suspensão do exercício de função pública ao servidor municipal e a suspensão do direito de participar de licitações e contratar com órgãos públicos ao empresário investigado.

Ministério das Comunicações diz que Juscelino não é investigado nesse caso. Em nota, a pasta diz que "a maior prova disso é que o caso tramita em primeira instância". "A execução das emendas parlamentares destinadas é de responsabilidade de terceiros e todas as suas indicações sempre prezaram pela transparência e benefício à população. Qualquer tentativa de ligá-lo a esta apuração é um erro."

O UOL entrou em contato com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Vitorino Freire, mas ainda não obteve retorno.