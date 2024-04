Marina Silva: Mudança climática é maior problema que humanidade já encarou

Time reconhece resultados do governo contra crise climática, diz ministra

Ela diz que o reconhecimento da revista Time em incluí-la na lista das 100 pessoas mais influentes de 2024 é mérito do governo.

Os resultados que estamos alcançando é do governo e do presidente Lula. Entendo isso como contínuo. Ano passado havia expectativa de que o governo repusesse as políticas ambientais e as políticas sociais.

Só mostra que a decisão do governo de priorizar a questão da mudança climática e o desmatamento zero faz com que tenha o reconhecimento para a política.

