Marina Silva: Não há espaço para aventura autoritária no Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse no UOL News da manhã desta sexta-feira (19) que não há "espaço para qualquer aventura autoritária" no Brasil e que Lula é o responsável pela frente ampla.

Quem defende a ditadura e quem tentou armar um golpe totalmente absurdo no Brasil foi o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda bem que a sociedade e as instituições brasileiras resistiram e conseguimos preservar e proteger nossa democracia.