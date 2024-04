Boulos encara resistência da Faria Lima por 'imagem radical'

Eleitores refratários. O medo é repetir o quadro de 2020, quando Boulos só ganhou em oito das 58 zonas eleitorais da cidade — todas na periferia. Nas áreas em que Bruno Covas (PSDB) teve os maiores percentuais, como Indianópolis e Jardins, a maioria dos eleitores tende a votar em Ricardo Nunes (MDB) em 2024.

Governar para todos, foco no diálogo. Ciente da fama, Boulos afirma que caso seja eleito vai governar para uma cidade, e não para os eleitores do seu partido. "Não serei eleito pelos militantes do PSOL, mas pela cidade de São Paulo e vamos governar com um conjunto de partidos", defendeu ele no evento da Prada.

Maior rejeição entre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Segundo o Datafolha, o indicador chega a 34% e é maior do que o apresentado por Kim Kataguiri, do União Brasil (32%), Altino, do PSTU (27%), Nunes (26%), Tabata Amaral, do PSB (19%) e Marina Helou, da Rede (18%).

Falas polêmicas no caminho

De Hamas a Venezuela. A falta de diálogo com moradores de algumas partes da cidade e o histórico de declarações polêmicas ligadas a Hamas, Venezuela e outros temas serão outros entraves no caminho de

Guilherme Boulos, em visita à Câmara Municipal de São Paulo, em 02/04/2024 Imagem: Saulo Pereira Guimarães

Declaração sobre conflito no Oriente Médio custou apoio de ex-secretário. Em 8 de outubro, um tuíte em que Boulos condenou "ataques violentos" que mataram "250 israelenses e 232 palestinos" levou Jean Gorinchteyn, que comandou a Saúde no estado de São Paulo na gestão Doria, a se afastar da pré-campanha do Psol.