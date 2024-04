MTST apaga post com foto de Jesus crucificado após críticas: 'Inapropriada'

A coordenação disse que considerou que postagem foi "inapropriada" e, por isso, deletou das redes sociais. "Reafirmamos o respeito às religiões cristãs e o compromisso com a liberdade de manifestação religiosa", escreveu o movimento em uma publicação no X.

Movimento afirmou repudiar "as lideranças bolsonaristas que tentaram fazer uso político da situação". Pré-candidatos a prefeito de São Paulo e parlamentares de direita criticaram o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) por causa da publicação. Boulos, também pré-candidato, não integra mais o MTST, onde foi uma liderança e militou por 20 anos, mas ainda tem a imagem ligada ao movimento.

O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou ligar Lula ao post. Na publicação feita no Instagram, Bolsonaro compartilhou uma notícia sobre a publicação do MTST com uma foto de Lula ao fundo, usando um boné do movimento. O registro é de abril de 2022, quando o petista visitou condomínios construídos pelo MTST com recursos do Minha Casa Minha Vida ao lado de Boulos e Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda.

Anteriormente, o MTST chegou a dizer que faltou interpretação sobre a publicação. O movimento usou a passagem bíblica de Lucas, capítulo 23, para se justificar. "A falta de interpretação da imagem e da mensagem desse post é de se impressionar", escreveu o movimento, horas depois da primeira postagem. Apesar da ressalva, o grupo continuou sendo duramente criticado.

NOTA DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MTST



Após reunião da coordenação nacional, realizada hoje, dia 03/04, o MTST vem a público se manifestar a respeito da postagem realizada no twitter no último fim de semana. + pic.twitter.com/GcqNeKdLnb -- MTST (@mtst) April 3, 2024

Críticas da direita

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), principal adversário de Boulos e que frequentemente busca associar o deputado do PSOL com a extrema esquerda, disse que a postagem era "de cortar o coração". "Essa turma do Boulos só ataca a tudo e a todos. Estou indignado", escreveu ele também no X (ex-Twitter).