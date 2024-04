Magno Malta vai operar para evitar cadeira de rodas, diz Malafaia em ato

O pastor Silas Malafaia afirmou que o senador Magno Malta está internado neste domingo (21) para passar por uma cirurgia. A declaração foi feita durante o discurso na manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Malafaia disse que a cirurgia de Magno Malta é para evitar que o senador fique de cadeira de rodas. No entanto, o pastor não deu detalhes do motivo da cirurgia. "Magno Malta está internado no hospital tendo que fazer uma cirurgia para não ficar em cadeira de rodas, por isso que ele não está aqui", disse Malafaia.

O pastor pediu apoio à Magno Malta aos manifestantes. Ele fez uma contagem regressiva e pediu que os presentes gritassem "força, guerreiro".