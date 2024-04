Josias: Com alarme da impopularidade no ouvido, Lula age para classe média

Em dezembro do ano passado, Lula já mostrava uma certa impaciência com a incapacidade do seu governo de produzir acenos para a classe média, porque a irascibilidade do presidente vinha desde a época que o governo estava prestes a completar 100 dias. Lula estava muito impaciente e dizia, em uma solenidade pública, inclusive, que 'nos primeiros meses de governo, colocamos na prateleira programas que o governo anterior tinha desmontado'. Ele não conseguia fazer e agora faz com grande atraso. É um pacote de crédito, na prática.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: