Lula cobra explicações da Gol e fiscalização da Anac após morte de cão

Janja e ministro também se manifestaram. Em vídeo no X, a primeira-dama apareceu ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho, e disse que a pasta está tomando medidas para evitar que episódios como esse voltem a se repetir no país.

Primeira-dama afirmou que ficou "muito abalada" com a morte do Joca. "Infelizmente por irresponsabilidade da Gol o cachorro veio a morrer no transporte. Ele foi tratado como carga e não como ser vivo. Isso me deixou muito abalada".

Ministro destacou que buscará medidas "mais duras" para garantir a segurança no transporte de animais. "Conversamos com a Anac e ontem mesmo a Anac oficiou a Gol para que em três dias [a empresa] possa responder objetivamente o que ocorreu. A orientação do governo é para que a gente possa, em caráter emergencial, buscar regras mais duras, melhorar a governança das próprias companhias aéreas para que casos como esse não venham a ocorrer no Brasil".

O caso do cachorro Joca, que faleceu ontem em um voo da Gol, deixou todos nós abalados. O Ministro de Portos e Aeroportos, @Silvio_CFilho, e sua equipe, através da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), prontamente instaurou processo administrativo para apurar os motivos que? pic.twitter.com/YL1jOSQQra -- Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 24, 2024

Entenda o caso

Joca deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza (CE). Após a constatação do erro no destino do animal, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto no aeroporto em São Paulo.