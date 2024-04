Carla Araújo: De políticos, queremos propostas e não fotos sem camisa

Para Carla, não se trata de julgamento moral, já que como pessoa física o deputado pode sim postar foto sem camisa. A questão é quando ele está na figura de parlamentar utilizando dinheiro público de forma irregular que, neste caso, deveria ser devolvido.

[Ele diz que] é da causa dos animais. Qual a relação da causa dos animais com tirar foto sem camisa? Não consigo fazer essa conexão. A resposta do deputado beira, realmente, uma falta de vergonha. Quando vemos notícias como essa, qual é a resposta que a Câmara ou o Congresso deve ou pode dar? Porque no mínimo, quando há uso irregular de verba, tem que ressarcir. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Esse deputado tem que ser cobrado para que ele devolva o dinheiro que ele investiu de forma equivocada nas redes sociais fazendo autopromoção. Ele enquanto pessoa física, faça o que quiser nas redes sociais dele, tire foto sem camisa. [...] Mas me choca a cara de pau de conseguir achar que há alguma justificativa em pagar para mostrar a foto sem camisa dizendo que é engajamento para o público feminino porque é a maior parte do eleitorado. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

A colunista do UOL Thais Bilenky também comentou trecho de reportagem que indicou o público alvo dos posts patrocinados: mulheres jovens. Ela contrapõe a justificativa de que o público alvo era para o eleitorado cearence de Studart.

Tem detalhes dessa reportagem que, por exemplo, mostram que parte desse impulsionamento de postagens dele sem camisa era para um público de mulheres entre 18 e 34 anos do Distrito Federal, mas o eleitorado dele fica no Ceará. Thais Bilenky, colunista do UOL