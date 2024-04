Lira: É imprescindível que Lula se envolva mais na articulação com a Câmara

Ele citou nominalmente os ministros. "Isso significa que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que, ao invés de ler um livro, perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, [tem que] passar uma parte do tempo conversando". Petista afirmou que o governo precisa conversar com diferentes bancadas. "É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política", falou.

Declaração ocorreu em um momento de crise entre o governo e o Congresso Nacional, o que coloca em risco a aprovação de projetos de interesso do presidente. Na última semana, Lira chegou a chamar o ministro das Relações Institucionais (responsável pela articulação política do governo Lula com o Congresso), Alexandre Padilha, de "desafeto pessoal" e incompetente".