Vetos de Lula: Congresso retoma R$ 3,6 bi em emendas, mas adia saidinhas

'Saidinha' adiada

A gestão petista conseguiu uma vitória temporária ao empurrar a análise do veto das saidinhas para a sessão do Congresso no final do mês. Parlamentares da base do governo tentaram, nas últimas semanas, manter a manutenção do trecho que autoriza a saída dos presos que estão no regime semiaberto.

Lei de Segurança Nacional preocupava oposição. Do outro lado, parlamentares bolsonaristas tentavam adiar a votação dos trechos vetados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Lei de Segurança Nacional. Entre os itens, estão o veto que criminaliza a 'comunicação enganosa em massa' para quem espalhar ou promover fake news que possam comprometer o processo eleitoral.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sugeriu a retirada de ambos os temas da pauta. Pela falta de acordo, os vetos serão analisados na sessão do dia 28 de maio.

O que são e como funcionam as emendas

Todos os ministérios têm duas maneiras de investir recursos em ações. Uma delas é usando as próprias verbas da pasta. A outra é com o empenho e gasto de recursos indicados por parlamentares, as chamadas emendas.