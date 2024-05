Reinaldo: Sem regulação, vamos ser governados por 'coronéis' das redes

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quinta (9) que a tragédia do Rio Grande do Sul é mais uma prova de que o Brasil precisa urgente de regular as redes sociais para combater e punir os responsáveis pela propagação de informações falsas.

A fake news de fato não é crime, o crime é a consequência dela. É preciso ter responsabilidade nessas coisas, inclusive, quando se fala que o governo recusou ajuda do Uruguai. Não recusou ajuda do Uruguai, recusou alguns veículos que não tinham como se adaptar às circunstâncias brasileiras, foi isso que aconteceu. Isso não é uma recusa. A recusa diz: 'Eu não quero sua ajuda'. Quando diz esse tipo de aeronave ou de lancha não serve para as circunstâncias aqui, não é recusa. O coach Pablo Marçal tem um vídeo dizendo que os mortos do Rio Grande do Sul são pessoas que estão sendo sacrificadas para o demônio em razão do show satânico da Madonna. Parece louco? Mas vai ver o número de seguidores que esse cara tem. Quem espalhou a mentira inicial de que agências federais estavam impedindo a entrega de alimentos, cobrando nota fiscal? O governador Jorginho Melo [SC] pegou um caso de um claro mal-entendido e fez um vídeo acusando a Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT] de impedir ajuda às pessoas. Chegou-se a um grau de delinquência política-ideológica que é um negócio insano. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo lembrou que as fake news visam o governo federal, mas, no caso do Rio Grande do Sul, quem acaba atingido são as vítimas da catástrofe, corroborando o que disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Em entrevista hoje ao UOL, o ministro citou publicação nas redes sociais de dois médicos que acusam a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de impedir a entrega de medicamentos à população gaúcha.