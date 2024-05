Diretor do Cade é acusado de assédio moral por servidoras, diz site

Servidoras do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) denunciam o diretor de Administração e Planejamento do órgão, o ex-vereador de Santa Maria (RS) Ricardo Blattes (PT), por assédio moral. As informações são do portal Metrópoles. Ao UOL, ele negou e disse desconhecer as acusações.

O que aconteceu

Nove colegas de Blattes afirmam que ele ameaça demissões constantemente e faz comentários machistas. As servidoras contaram que, em uma ocasião, o diretor cancelou várias reuniões seguidas porque o único coordenador homem da equipe estava de férias, e que "não gostaria de estar reunido apenas com mulheres".

O Cade confirmou que recebeu diversas denúncias contra Blattes. Em nota, o órgão afirmou que a corregedoria está "tomando todas as providências necessárias para apurar os fatos narrados".