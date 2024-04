Exército cria regras para moderar suas redes sociais contra extremistas

Ao utilizar os canais mantidos pelo EB (Exército Brasileiro) em redes sociais, o usuário estará ciente das regras de uso e de convivência aqui descritas e de acordo com elas. O usuário que desrespeitar essas regras poderá ser bloqueado imediatamente, independentemente de justificativa, consulta ou aviso, e, conforme o conteúdo, as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes. Documento do Exército Brasileiro

Documento prevê moderação ou exclusão de mensagens que incitem ódio. Também são alvo das novas regras as postagens com linguagem inapropriada, opiniões de cunho político ou ideológico e até postagens com uso indevido.

Contexto

Em 17 de abril, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, foi provocado por bolsonaristas por uma suposta "complacência" com Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Paiva participava de uma sessão na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara.

Na ocasião, o deputado Marcel Van Hatten (Novo-RS) afirmou ter "vergonha dos oficiais da ativa e da reserva". Também perguntou se Paiva tinha medo de Moraes.

O general respondeu que "tem vergonha de quem não cumpre a ética militar" e de quem não cumpre decisão judicial.