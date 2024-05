Com servidores federais em greve, Lula participa de ato do 1º de Maio em SP

Pedido dos sindicatos para o dia 1º de Maio é que "Lula receba a educação". "Essa comemoração que o presidente vai fazer é importante. Queríamos de fato que em qualquer evento que ele fosse para realmente valorizar os trabalhadores de maneira geral", afirmou Ivanilda Reis, coordenadora geral da Fasubra (Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil).

A expectativa entre eles é que a data ajude a pressionar o governo a agir sobre o assunto. "Espero que a greve da educação federal não passe despercebida no discurso de Lula", afirmou David Lobão, coordenador nacional do Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica).

Participação de Lula no ato não é vista como problema. "A origem de Lula é o movimento sindical [foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, em 1975], ele protagonizou greves históricas [de 1978 a 1980], sua presença num evento dessa natureza é compatível com sua história e suas raiz popular", afirma Raquel Nery, diretora do Proifes, federação formada por 11 sindicatos.

Apesar disso, os servidores esperam uma melhor resposta do governo. "Esperamos que a disposição do presidente em participar das atividades desse dia de luta e memória encontre paralelo na abertura em dialogar com as categorias em greve, abrindo margens no orçamento de 2024 para as reivindicações dos trabalhadores", afirmou Gustavo Seferian, presidente do Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.

O ato das centrais sindicais acontece na zona leste a partir das 10h — Lula é esperado às 12h40. Além do petista, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ministros do governo são esperados como Cida Gonçalves (Mulheres) e Luiz Marinho (Trabalho). O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) também estará.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) e governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não vão participar. O emedebista afirmou que irá festas comemorativas nas regiões leste e sul. Apesar de seu partido fazer parte do governo, Nunes se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mirando à reeleição. Tarcísio, por sua vez, é criticado por bolsonaristas quando se aproxima de Lula.