'Ato foi mal convocado', diz Lula para público pequeno na arena Corinthians

Não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. De qualquer forma, eu estou acostumando a falar com mil, com um milhão, mas se for necessário falo com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente [em direção a uma mulher que estava no público].

Público no estacionamento do estádio do Corinthians, uma hora antes de Lula discursar Imagem: Wanderley Preite Sobrinho / UOL

Pouca gente e muitas bandeiras; público cresceu durante discurso. Por volta das 12h, quando estava prevista a fala de Lula, o estacionamento da Neo Química Arena contava com bastante espaço livre. Havia muitas bandeiras das centrais sindicais. O discurso do presidente atrasou quase duas horas, e nesse tempo houve um aumento na quantidade de pessoas.

A festa, que começou às 10h, reuniu principalmente trabalhadores sindicalizados. Portando bandeiras e coletes das centrais, eles ocuparam a frente do palco, enquanto poucos trabalhadores não sindicalizados apareceram, mas preferiram a parte dos fundos do estacionamento do estádio do Corinthians.

O tema do ato das centrais sindicais para este ano é "Por um Brasil mais justo". "Destaca as pautas emprego decente, correção da tabela do Imposto de Renda, juros mais baixos, valorização do serviço e dos servidores e servidoras públicos, salário igual para trabalho igual e aposentadoria digna", afirmam. O evento é organizado pela CUT, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, entre outros.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ministros do governo participaram da agenda. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) também estava ao lado de Lula.