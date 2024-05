Após crítica de governador, 7 ministros se reúnem para discutir chuva no RS

Sete ministros do governo Lula (PT) e o chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, almirante Renato de Aguiar Freire, estão reunidos na noite desta quinta-feira (2) para discutir a situação no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A reunião acontece após as chuvas deixarem 29 pessoas mortas e milhares desabrigadas no estado. O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), cobrou ajuda do governo federal.

Representantes de outros ministérios e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, também participam. "A reunião que ocorre nesse momento na Casa Civil é de instalação da Sala de Situação para monitoramento da situação do estado do Rio Grande do Sul", diz assessoria da pasta.