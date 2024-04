Invasão ou ocupação? Acesso à moradia opõe Boulos e Nunes

Ações na área têm como objetivo mostrar que luta por moradia não é bandeira da esquerda, dizem aliados do prefeito. O entorno de Boulos afirma que o programa municipal de habitação foi lançado por Bruno Covas (morto em 2021 e antecessor de Nunes) e está longe de cumprir a promessa de entregar 100 mil moradias — até março foram 10,3 mil.

"O Ricardo tem nos ajudado como outros prefeitos não fizeram", afirmou Creusa Ramos, presidente da ATST ao UOL. O grupo foi fundado por ela e seu marido, Marcos Zerbini — nomeado por Nunes como subprefeito da região de Pirituba/Jaraguá, zona norte, cargo que ocupa hoje.

Ela conta que já foi de "movimentos de invasão", mas hoje não concorda mais com esse tipo de ação. O vereador Fabio Riva (MDB), líder do governo na Câmara, é advogado voluntário na associação e defende as alternativas encontradas por grupos como esse para acabar com o déficit habitacional. "A discussão por moradia não pode ter cor partidária", disse.

Aliados de Boulos afirmam que a relação de Boulos não é exclusiva com o MTST e que ele tem ligação com outros grupos de expressão nacional na pauta de moradia. A pré-campanha afirma que deve atuar este ano como nas eleições em 2020 — desmentindo que o MTST invade casas.

"A relação do Boulos com a pauta de moradia é uma relação de compromisso de vida, com o povo da periferia, mais pobre", afirma Josué Rocha, coordenador da pré-campanha do psolista. "Ele tem uma atuação histórica, não é pontual, nem eleitoreira."

Procurado, o MTST não respondeu aos pedidos de entrevista do UOL.