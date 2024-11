Sakamoto: pensar que Bolsonaro não está ligado a plano ofende inteligência

'Ah, mas o Bolsonaro não está envolvido'. Pelo amor de Deus. Quando a gente ouve esse tipo de coisa é quase uma ofensa à inteligência, né? Qual é o beneficiário? Quem era a pessoa que estava no centro de tudo, no epicentro desse conluio, dessa conspiração? Quem fomentou essa conspiração desde o começo? Quem amarrou essa conspiração desde o começo? Quem costurou essa conspiração desde o começo? Foi para o benefício de quem? Foi para o benefício do Braga Netto? Do Augusto Heleno, do Mário Fernandes, ou para benefício de Jair Messias Bolsonaro, que permaneceria no poder?

Todos esses elos vão apontando para Bolsonaro e o colocando em uma situação muito complicada, inclusive por conta da possibilidade de dinheiro público ter sido utilizado para planejar o assassinato de líderes do Estado brasileiro.

Então, o que acontece é que talvez isso demore mais um tempo, exatamente porque essas investigações e essas operações agora também geraram ainda mais conteúdo a ser analisado. É claro que a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal têm na cabeça prazos, não vai ser no final do ano, porque o ano tá acabando. Também não pode ser ao deus-dará.

Leonardo Sakamoto

"Militares golpistas e Bolsonaro são sócios"

O colunista também destacou que a operação da PF também ajuda a desmontar a tese de que poucos militares teriam, no passado, flertado com o golpismo do bolsonarismo. Para ele, apesar de Bolsonaro não ter criado a extrema-direita golpista, ele formou uma sociedade com os militares —e um se alimenta do outro: