'Virou carioca': os cinco melhores momentos de Macron no Rio de Janeiro

Queria um homem que corresse pra me ver todo feliz assim igual o Macron fez com o Lula pic.twitter.com/fM59y9BjOe -- Babi (@babi) November 18, 2024

o Lula e o Macron são a prova viva de que relacionamentos a distância funciona sim pic.twitter.com/SEyHaFYHua -- m ? (taylor's version) (@sophvrtz) November 18, 2024

Passeio no centro com Eduardo Paes. No final da Cúpula do G20, Eduardo Paes (PSD) levou Macron para passear pela zona portuária, no centro da cidade. A caminhada rendeu abraços, apertos de mão e mais fotos com a população. O passeio foi por pontos turísticos da região, como o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos e o Centro Cultural Rio-África.

Tô convencido que precisamos estudar a gentileza dos cariocas ao receber nossos visitantes. Olha pq o @EmmanuelMacron e a @BrigiteMacron gostaram tanto de andar pelo Rio! pic.twitter.com/oLofHwO16m -- Eduardo Paes (@eduardopaes) November 20, 2024

Primeira-dama não quer ir embora. Em um dos vídeos publicados por Eduardo Paes, Brigitte Macron, a primeira-dama da França, disse que não queria deixar o Rio de Janeiro. "Incrível. Encontros magníficos. Muito obrigada por esses dias encantadores! Eu quero ficar!", disse ela. Nas imagens, Paes ainda diz que Macron "virou carioca" e o presidente francês diz que passagem pela cidade "foi formidável". Macron ainda diz esperar que o G20 não tenha "atrapalhado muito" a vida da população.