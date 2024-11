Flávio Bolsonaro diz que 'não é crime pensar em matar alguém'; é verdade?

Caso o plano não tenha sido iniciado pelos indivíduos, estes não poderão ser imputados sequer na modalidade tentada, uma vez que, no Brasil, não se permite criminalizar atos preparatórios ao delito. Beatriz Alaia Colin, advogada criminalista

Ministro do STF Gilmar Mendes rebateu o senador. afirmando que a plano dos militares de matar Lula, Alckmin e Moraes não pode ser lido como mera cogitação, mas sim como um "plano de preparação e execução", disse o ministro.