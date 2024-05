Tales: Congresso vota 25 projetos e 3 emendas que ameaçam meio ambiente

Segundo levantamento do Observatório do Clima, a situação pode ser pior ainda. O observatório divulgou, ontem à noite, que 25 projetos de lei e três emendas à Constituição tramitam no Congresso brasileiro com alta probabilidade de avanço imediato. Os ambientalistas chamam de 'Pacote da Destruição'.

O apelido se aplica a um conjunto de propostas que, segundo o observatório, causarão dano irreversível aos ecossistemas brasileiros, aos povos tradicionais, ao clima global e à segurança de cada cidadão. Tem coisas ali, como PL 364/2019, que faz a flexibilização do Código Florestal, já aprovada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara aguardando para entrar em votação no Plenário. O texto permite que os campos nativos e outras formas de vegetação nativa possam ser livremente convertidas para agricultura, pastagens plantadas e mineração.

O outro projeto, o PL 3334/2023, viabiliza a redução da reserva legal na Amazônia. Reduz de 65% para 50% a parte do território dos estados amazônicos ocupada por áreas protegidas para que se possa reduzir a reserva legal de 80% para até 50%.

Ele também comenta do projeto que cede "anistia" para desmatadores e que está na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.

Tem outro, que é o seguinte: anistia para desmatadores. Está no Senado. O projeto foi apresentado em 2020, pelo Senador Irajá (PSD/TO) e está na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Só aguarda parecer do relator, senador Jaime Bagattoli (PL/RO), que já declarou que vai dar parecer favorável.

Para ele, o pior de todos é o projeto do "mercado de carbono".