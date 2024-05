Lula diz que visitará todas as cidades do RS atingidas quando água baixar

O presidente Lula (PT) afirmou hoje (8) que, quando o nível da água baixar, ele pretende visitar todas as cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes das últimas semanas. O anúncio foi feito durante o lançamento da nova fase do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que vai contemplar, entre outros eixos, obras de prevenção a desastres naturais.

O que aconteceu

Lula afirmou que ainda não é possível ter a dimensão do "desastre climático" do estado. Ele disse, porém, que quer visitar todos os municípios atingidos. Segundo a Defesa Civil do RS, 414 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas.