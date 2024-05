Vereadora do PL pede que doações ao RS sejam feitas a igreja, não a governo

Dinheiro recebido pelo RS será gerido por instituição privada. O governador Eduardo Leite afirmou hoje que "o dinheiro não é para o governo", e que "os recursos do Pix são para, com a participação de entidades sociais, atender pessoas que foram atingidas"

O UOL procurou a vereadora Priscila Costa, mas não teve retorno. Este espaço segue aberto para manifestações.

Governo divulga chave Pix para doações

Doações podem ser feitas na chave Pix de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). O número para doações é: 92.958.800/0001-38. Quando realizar a transferência, confirme que o banco de destino é "Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul)".

Recursos obtidos serão usados para ajudar os atingidos pelas chuvas e na reconstrução da infraestrutura das cidades, diz governo. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa física e jurídica.

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

